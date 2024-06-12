Варвара Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Афанасьевич

Климово, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Сын: Коршунов Или Плитин Анисим Иванович

Отец ребёнка: Иван Афанасьевич

Климово, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Иван Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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