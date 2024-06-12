Варвара Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Сын: Коршунов Или Плитин Анисим Иванович
Отец ребёнка: Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Иван Афанасьевич
Смерть
Неизвестно