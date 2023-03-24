МАСЛОВСКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
Место рожденияЛюблинская губерния, Белгорайский уезд, Крешовская гмина д. Быстре
Дата рождения1844
Дата смерти1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Люблинская губерния, Белгорайский уезд, Крешовская гмина д. Быстре
Рождение ребёнка
1869
Сын: Масловский АЛЕКСАНДР
Мать ребёнка: Масловская МАРИАННА
Рождение ребёнка
1871
Сын: Масловский МИХАИЛ
Мать ребёнка: Масловская МАРИАННА
Люблинская губерния, Белгорайский уезд, Крешовская
Рождение ребёнка
1875
Сын: Масловский ИВАН
Мать ребёнка: Масловская МАРИАННА
Люблинская губерния, Белгорайский уезд, Крешовская
Рождение ребёнка
1879
Дочь: МАРИЯ
Мать ребёнка: Масловская МАРИАННА
Люблинская губерния, Белгорайский уезд, Крешовская
Рождение ребёнка
1881
Сын: Масловский ДМИТРИЙ
Мать ребёнка: Масловская МАРИАННА
Люблинская губерния, Белгорайский уезд, Крешовская
Рождение ребёнка
26.04.1884
Сын: Масловский АНТОН
Мать ребёнка: Масловская МАРИАННА
Люблинская губерния, Белгорайский уезд, Крешовская гмина дер. Быстре
Рождение ребёнка
1887
Сын: Масловский ПЕТР
Мать ребёнка: Масловская МАРИАННА
Люблинская губерния, Белгорайский уезд, Крешовская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Масловская МАРИАННА
Смерть
1895
Люблинская губерния, Белгорайский уезд, Крешовская гмина д. Быстре