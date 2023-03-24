МАСЛОВСКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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МАСЛОВСКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

Место рождения

Люблинская губерния, Белгорайский уезд, Крешовская гмина д. Быстре

Дата рождения

1844

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Люблинская губерния, Белгорайский уезд, Крешовская гмина д. Быстре
Рождение ребёнка
1869

Сын: Масловский АЛЕКСАНДР

Мать ребёнка: Масловская МАРИАННА

Рождение ребёнка
1871

Сын: Масловский МИХАИЛ

Мать ребёнка: Масловская МАРИАННА

Люблинская губерния, Белгорайский уезд, Крешовская
Рождение ребёнка
1875

Сын: Масловский ИВАН

Мать ребёнка: Масловская МАРИАННА

Люблинская губерния, Белгорайский уезд, Крешовская
Рождение ребёнка
1879

Дочь: МАРИЯ

Мать ребёнка: Масловская МАРИАННА

Люблинская губерния, Белгорайский уезд, Крешовская
Рождение ребёнка
1881

Сын: Масловский ДМИТРИЙ

Мать ребёнка: Масловская МАРИАННА

Люблинская губерния, Белгорайский уезд, Крешовская
Рождение ребёнка
26.04.1884

Сын: Масловский АНТОН

Мать ребёнка: Масловская МАРИАННА

Люблинская губерния, Белгорайский уезд, Крешовская гмина дер. Быстре
Рождение ребёнка
1887

Сын: Масловский ПЕТР

Мать ребёнка: Масловская МАРИАННА

Люблинская губерния, Белгорайский уезд, Крешовская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масловская МАРИАННА

Смерть
1895
Люблинская губерния, Белгорайский уезд, Крешовская гмина д. Быстре
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