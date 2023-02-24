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Горбатко Илья Григорьевич

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Место рождения

Деревня Красноивановка , Верхнеднепровский уезд , Екатеринославская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбатко Григорий

Мать: ?

Деревня Красноивановка , Верхнеднепровский уезд , Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1940

Сын: Горбатко Александр Ильич

Мать ребёнка: Горбатко Клавдия Ерушкина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбатко Клавдия Ерушкина

Смерть
Неизвестно
Деревня Сергиевка , Ульяновская область
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