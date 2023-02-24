Горбатко Илья Григорьевич
Место рожденияДеревня Красноивановка , Верхнеднепровский уезд , Екатеринославская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбатко Григорий
Мать: ?
Деревня Красноивановка , Верхнеднепровский уезд , Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1940
Мать ребёнка: Горбатко Клавдия Ерушкина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Деревня Сергиевка , Ульяновская область