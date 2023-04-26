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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбатко Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Горбатко Григорий
Деревня Красноивановка , Верхнеднепровский уезд , Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Горбатко Григорий
Деревня Красноивановка , Верхнеднепровский уезд , Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбатко Марк Григорьевич
Отец ребёнка: Горбатко Григорий
Деревня Красноивановка , Верхнеднепровский уезд , Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбатко Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Горбатко Григорий
Деревня Красноивановка , Верхнеднепровский уезд , Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбатко Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Горбатко Григорий
Смерть
Неизвестно