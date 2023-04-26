? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбатко Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Горбатко Григорий

Деревня Красноивановка , Верхнеднепровский уезд , Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Горбатко Григорий

Деревня Красноивановка , Верхнеднепровский уезд , Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбатко Марк Григорьевич

Отец ребёнка: Горбатко Григорий

Деревня Красноивановка , Верхнеднепровский уезд , Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбатко Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Горбатко Григорий

Деревня Красноивановка , Верхнеднепровский уезд , Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбатко Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Горбатко Григорий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close