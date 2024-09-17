Хахин Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХахин Василий Степанович

Хахин Василий Степанович

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.07.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1852 г.р.

Мать

Вычислено 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1881

Отец: Хахин Степан Степанович

Мать: Хахина Евгения Петровна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1881 год | На компьютере | 23
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
24.07.1881
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1881 год | На компьютере | 23
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.