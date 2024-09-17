Хахин Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения22.07.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1881
Отец: Хахин Степан Степанович
Мать: Хахина Евгения Петровна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1881 год | На компьютере | 23
Место жительства
Неизвестно
Крещение
24.07.1881
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1881 год | На компьютере | 23
Смерть
Неизвестно