Хорев Христофор Феофилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Хорев Феофил Иванович
Бракосочетание
28.01.1877
Жена: Хорева Васса Савельевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Рязанцева Степанида Христофоровна
Мать ребёнка: Хорева Васса Савельевна
Кособродка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно