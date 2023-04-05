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Хорев Христофор Феофилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Хорев Феофил Иванович

Мать: Хорева Евдокия Михайловна

Бракосочетание
28.01.1877

Жена: Хорева Васса Савельевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Рязанцева Степанида Христофоровна

Мать ребёнка: Хорева Васса Савельевна

Кособродка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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