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Хабадзе Сулейман Алиевич

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Место рождения

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

Дата рождения

20.11.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1937

Отец: Хабадзе Али ага бек

Мать: Бугаенко Анна Семёновна

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Рождение ребёнка
05.05.1965

Дочь: Хабадзе Елена Сулеймановна

Мать ребёнка: Бывшева Татьяна Егоровна

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Рождение ребёнка
15.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бывшева Татьяна Егоровна

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Рождение ребёнка
25.11.1971

Сын: Хабадзе Георгий Сулейманович

Мать ребёнка: Бывшева Татьяна Егоровна

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабадзе Татьяна Егоровна

Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабадзе Владимир Сулейманович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабадзе Георгий Сулейсанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хабадзе Елена Сулеймановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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