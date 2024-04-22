Хабадзе Сулейман Алиевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1937
Отец: Хабадзе Али ага бек
Мать: Бугаенко Анна Семёновна
Рождение ребёнка
05.05.1965
Дочь: Хабадзе Елена Сулеймановна
Мать ребёнка: Бывшева Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
15.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бывшева Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
25.11.1971
Сын: Хабадзе Георгий Сулейманович
Мать ребёнка: Бывшева Татьяна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хабадзе Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабадзе Владимир Сулейманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабадзе Георгий Сулейсанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хабадзе Елена Сулеймановна
Смерть
Неизвестно