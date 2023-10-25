Суслов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.2018

Дочь: Суслова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Суслова Мария Викторовна

Рождение ребёнка
26.08.2019

Сын: Суслов Николай Александрович

Мать ребёнка: Суслова Мария Викторовна

Рождение ребёнка
16.10.2022

Сын: Суслов Иван Александрович

Мать ребёнка: Суслова Мария Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Мария Викторовна

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