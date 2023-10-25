Суслов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.01.2018
Дочь: Суслова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Суслова Мария Викторовна
Рождение ребёнка
26.08.2019
Сын: Суслов Николай Александрович
Мать ребёнка: Суслова Мария Викторовна
Рождение ребёнка
16.10.2022
Сын: Суслов Иван Александрович
Мать ребёнка: Суслова Мария Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суслова Мария Викторовна