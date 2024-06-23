Смирнова (Щеголькова) Александра Кирилловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова (Щеголькова) Александра Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щегольков Кирилл Ларионович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.05.1837 ст.

Муж: Смирн Кирей Яковлевич

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.07.1841 ст.

Сын: Смирнов Илья Киреевич

Отец ребёнка: Смирн Кирей Яковлевич

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.12.1844

Дочь: Смирнова Ульяна Киреевна

Отец ребёнка: Смирн Кирей Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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