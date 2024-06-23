Смирнова (Щеголькова) Александра Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щегольков Кирилл Ларионович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1837 ст.
Рождение ребёнка
20.07.1841 ст.
Отец ребёнка: Смирн Кирей Яковлевич
Рождение ребёнка
21.12.1844
Дочь: Смирнова Ульяна Киреевна
Отец ребёнка: Смирн Кирей Яковлевич
Смерть
Неизвестно