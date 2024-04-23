Торопова Федосья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТоропова Федосья Алексеевна

Торопова Федосья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Иван Епифанович

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Торопова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Торопов Иван Епифанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 42 лист
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Торопов Наум Иванович

Отец ребёнка: Торопов Иван Епифанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 42 лист
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Торопов Иван Иванович

Отец ребёнка: Торопов Иван Епифанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 42 лист
Смерть
1786
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 оборот

Мы используем куки для улучшения работы сайта.