Торопова Федосья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Торопова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Торопов Иван Епифанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 42 лист
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Торопов Иван Епифанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 42 лист
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Торопов Иван Епифанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 42 лист
Смерть
1786
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 оборот