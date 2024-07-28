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Горох Феодосия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1849

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горох Марк Иванович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Горох Софоний Маркович

Отец ребёнка: Горох Марк Иванович

Иваньков, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Горох Михаил Маркович

Отец ребёнка: Горох Марк Иванович

Иваньков, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Горох Иван Маркович

Отец ребёнка: Горох Марк Иванович

Иваньков, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Горох Иван Маркович

Отец ребёнка: Горох Марк Иванович

Иваньков, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Горох Евфросинья Марковна

Отец ребёнка: Горох Марк Иванович

Иваньков, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Горох Игнатий Маркович

Отец ребёнка: Горох Марк Иванович

Иваньков, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Горох Ксения Марковна

Отец ребёнка: Горох Марк Иванович

Иваньков, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.06.1849 ст.

Дочь: Горох Акулина Марковна

Отец ребёнка: Горох Марк Иванович

Иваньков, Чернігівська область
Смерть
После 1849
Иваньков, Чернігівська область

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