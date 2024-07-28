Горох Феодосия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горох Марк Иванович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Горох Марк Иванович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Горох Марк Иванович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Горох Иван Маркович
Отец ребёнка: Горох Марк Иванович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Горох Иван Маркович
Отец ребёнка: Горох Марк Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Горох Евфросинья Марковна
Отец ребёнка: Горох Марк Иванович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Горох Марк Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Горох Ксения Марковна
Отец ребёнка: Горох Марк Иванович
Рождение ребёнка
13.06.1849 ст.
Дочь: Горох Акулина Марковна
Отец ребёнка: Горох Марк Иванович
Смерть
После 1849