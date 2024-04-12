Борисова (Верина) Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рождения25.09.1911 ст.
Дата смерти22.08.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1911 ст.
Отец: Верин Пётр Степанович
Дочь Галя считает что день рождения был 22.01.1911
Рождение ребёнка
27.12.1932
Сын: Борисов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Борисов Иван Иванович
Шувалиха, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.08.1988