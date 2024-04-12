Борисова (Верина) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Верина) Пелагея Петровна

Место рождения

Алексино-Туголес, Шатура, Московская область

Дата рождения

25.09.1911 ст.

Дата смерти

22.08.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1911 ст.

Отец: Верин Пётр Степанович

Мать: Верина Прасковья Васильевна

Алексино-Туголес, Шатура, Московская область
Дочь Галя считает что день рождения был 22.01.1911
Рождение ребёнка
27.12.1932

Сын: Борисов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Борисов Иван Иванович

Шувалиха, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Иван Иванович

Смерть
22.08.1988
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