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Актелеев Николай Петрович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
11.07.1903 ст.

Жена: Актелеева Евдокия Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Николай Петрович Актелеев - 32 лет холост Невеста: казачка Евдокия Михайловна Куранова -18 лет девица Поручители: казаки 596 Алексей Павлович Куранов, Никифор Константинович Еримовский,... Показать все
Смерть
Неизвестно
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