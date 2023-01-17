Актелеев Николай Петрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.07.1903 ст.
Жених: мещанин Николай Петрович Актелеев - 32 лет холост Невеста: казачка Евдокия Михайловна Куранова -18 лет девица Поручители: казаки 596 Алексей Павлович Куранов, Никифор Константинович Еримовский,... Показать все
Смерть
Неизвестно