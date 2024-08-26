Григорьева Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Между 1864 и 1873

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Григорьева) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Григорьев Пётр Фёдорович

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Григорьева) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Григорьев Пётр Фёдорович

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Григорьева) Пелагия Петровна

Отец ребёнка: Григорьев Пётр Фёдорович

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Григорьева) Мария Петровна

Отец ребёнка: Григорьев Пётр Фёдорович

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Григорьев Козьма Петрович

Отец ребёнка: Григорьев Пётр Фёдорович

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Григорьев Абраам Петрович

Отец ребёнка: Григорьев Пётр Фёдорович

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Григорьев Александр Петрович

Отец ребёнка: Григорьев Пётр Фёдорович

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Григорьева) Анна Петровна

Отец ребёнка: Григорьев Пётр Фёдорович

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Григорьев Николай Петрович

Отец ребёнка: Григорьев Пётр Фёдорович

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1864 и 1873
Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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