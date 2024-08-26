Григорьева Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиМежду 1864 и 1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Григорьева) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Григорьев Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Григорьева) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Григорьев Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Григорьева) Пелагия Петровна
Отец ребёнка: Григорьев Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Григорьева) Мария Петровна
Отец ребёнка: Григорьев Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Григорьев Козьма Петрович
Отец ребёнка: Григорьев Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Григорьев Абраам Петрович
Отец ребёнка: Григорьев Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Григорьев Александр Петрович
Отец ребёнка: Григорьев Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Григорьева) Анна Петровна
Отец ребёнка: Григорьев Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Григорьев Николай Петрович
Отец ребёнка: Григорьев Пётр Фёдорович
Смерть
Между 1864 и 1873