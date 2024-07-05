Васильева Ефимия Осиповна
Место рождения
Дата рождения19.09.1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1783 ст.
Отец: Васильев Осип Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1803 ст.
Рождение ребёнка
29.08.1805 ст.
Сын: Кузмин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кузмин Василий Кузмич
Рождение ребёнка
1809 ст.
Отец ребёнка: Кузмин Василий Кузмич
Рождение ребёнка
30.09.1811 ст.
Сын: Кузмин Киприян Васильевич
Отец ребёнка: Кузмин Василий Кузмич
Рождение ребёнка
18.10.1813 ст.
Дочь: Кузмина Неонила Васильевна
Отец ребёнка: Кузмин Василий Кузмич
Смерть
Неизвестно