Васильева Ефимия Осиповна 19.09.1783 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева Ефимия Осиповна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.09.1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1783 ст.

Отец: Васильев Осип Васильевич

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.10.1803 ст.

Муж: Кузмин Василий Кузмич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.08.1805 ст.

Сын: Кузмин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кузмин Василий Кузмич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Кузмин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Кузмин Василий Кузмич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1811 ст.

Сын: Кузмин Киприян Васильевич

Отец ребёнка: Кузмин Василий Кузмич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1813 ст.

Дочь: Кузмина Неонила Васильевна

Отец ребёнка: Кузмин Василий Кузмич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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