Скороход (Гуменюк) Пелагея Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скороход (Гуменюк) Пелагея Никифоровна

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Место рождения

Рубиновка, Пограничный муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

23.06.1911 ст.

Дата смерти

05.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1911 ст.

Отец: Гуменюк Никифор Иоаннович

Мать: Гуменюк Анна Моисеевна

Рубиновка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
08.08.1928

Дочь: Красных Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Скороход Фёдор Моисеевич

Рубиновка, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
04.08.1929

Муж: Скороход Фёдор Моисеевич

Жариково, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1932

Сын: Скороход Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Скороход Фёдор Моисеевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Шафикова Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Скороход Фёдор Моисеевич

Рождение ребёнка
27.01.1937

Дочь: Сергеева Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Скороход Фёдор Моисеевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Скороход Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Скороход Фёдор Моисеевич

Рождение ребёнка
1944

Сын: Скороход Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Скороход Фёдор Моисеевич

Рождение ребёнка
18.11.1946

Дочь: Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Скороход Фёдор Моисеевич

Смерть
05.12.1967
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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