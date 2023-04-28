Скороход (Гуменюк) Пелагея Никифоровна
Место рождения
Дата рождения23.06.1911 ст.
Дата смерти05.12.1967
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1911 ст.
Отец: Гуменюк Никифор Иоаннович
Мать: Гуменюк Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
08.08.1928
Дочь: Красных Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Скороход Фёдор Моисеевич
Бракосочетание
04.08.1929
Жариково, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1932
Сын: Скороход Виктор Фёдорович
Отец ребёнка: Скороход Фёдор Моисеевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Шафикова Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Скороход Фёдор Моисеевич
Рождение ребёнка
27.01.1937
Дочь: Сергеева Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Скороход Фёдор Моисеевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Скороход Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Скороход Фёдор Моисеевич
Рождение ребёнка
1944
Сын: Скороход Анатолий Фёдорович
Отец ребёнка: Скороход Фёдор Моисеевич
Рождение ребёнка
18.11.1946
Дочь: Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Скороход Фёдор Моисеевич
Смерть
05.12.1967
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область