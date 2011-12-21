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Мусанёв Владимир Яковлевич

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

20.10.1932

Дата смерти

21.12.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.12.2011
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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