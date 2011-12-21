Мусанёв Владимир Яковлевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1932
Дата смерти21.12.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.12.2011
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область