Преображенская (Кузина) Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преображенская (Кузина) Надежда Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1933

Дата смерти

10.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1933

Отец: Кузин Яков Дмитриевич

Мать: Кузина Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
19.10.1953

Сын: Преображенский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Преображенский Василий Михайлович

Куровское, Россия
Рождение ребёнка
07.05.1958

Сын: Преображенский Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Преображенский Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Преображенский Василий Михайлович

гор. куровское М.О.
Смерть
10.09.2007
город Куровское, Россия
Похороны
Неизвестно
город Куровское, Россия
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