Преображенская (Кузина) Надежда Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1933
Дата смерти10.09.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1933
Отец: Кузин Яков Дмитриевич
Мать: Кузина Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
19.10.1953
Сын: Преображенский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Преображенский Василий Михайлович
Куровское, Россия
Рождение ребёнка
07.05.1958
Сын: Преображенский Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Преображенский Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
гор. куровское М.О.
Смерть
10.09.2007
город Куровское, Россия
Похороны
Неизвестно
город Куровское, Россия