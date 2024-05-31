Анохин Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Анохин Михаил Карпович
Мать: Анохина Мария Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Сын: Анохин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Анохина Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анохина Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Анохина Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Анохин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Анохина Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анохина Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: Анохина Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анохина Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Анохина Матрона Андреевна