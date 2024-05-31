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Анохин Григорий Михайлович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1868

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Анохин Михаил Карпович

Мать: Анохина Мария Матвеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анохина Матрона Андреевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Анохин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Анохина Матрона Андреевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анохина Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Анохина Матрона Андреевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Анохин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Анохина Матрона Андреевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анохина Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: Анохина Матрона Андреевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анохина Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Анохина Матрона Андреевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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