Голубцова (Емельянова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова (Емельянова) Марина

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.09.1999

Сын: Голубцов Андрей Денисович

Отец ребёнка: Голубцов Денис Владимирович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.08.2004

Дочь: Анна Денисовна

Отец ребёнка: Голубцов Денис Владимирович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубцов Денис Владимирович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
Неизвестно

Муж: Голубцов Денис Владимирович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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