Голубцова (Емельянова) Марина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1999
Сын: Голубцов Андрей Денисович
Отец ребёнка: Голубцов Денис Владимирович
Рождение ребёнка
26.08.2004
Дочь: Анна Денисовна
Отец ребёнка: Голубцов Денис Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно