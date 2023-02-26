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Шерстин Иван Яковлев

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Место рождения

с. Карачево Бабынинского района Калужской обл.

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1890 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Шерстин Яков Егоров

Мать: ?

с. Карачево Бабынинского района Калужской обл.
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

г.Москва
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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