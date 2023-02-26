Шерстин Иван Яковлев
Место рожденияс. Карачево Бабынинского района Калужской обл.
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Шерстин Яков Егоров
Мать: ?
с. Карачево Бабынинского района Калужской обл.
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
г.Москва
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно