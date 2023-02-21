Петричук (Тимофеева) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петричук (Тимофеева) Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петричук Игорь Сергеевич

Рождение ребёнка
09.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петричук Игорь Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петричук Игорь Сергеевич

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