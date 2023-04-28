Никитина (Анохина) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Анохина) Анастасия Петровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Анохин Петр Стефанович

Мать: Анохина Матрона Филипповна

Бракосочетание
13.01.1880

Муж: Никитин Семен Никифорович

Рождение ребёнка
07.02.1881

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Никитин Семен Никифорович

Рождение ребёнка
10.05.1883

Сын: Никитин Николай Семенович

Отец ребёнка: Никитин Семен Никифорович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Никитин Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Никитин Семен Никифорович

Рождение ребёнка
02.04.1885

Сын: Никитин Александр Семенович

Отец ребёнка: Никитин Семен Никифорович

Рождение ребёнка
18.05.1887

Дочь: Елена Семеновна

Отец ребёнка: Никитин Семен Никифорович

Рождение ребёнка
22.02.1889

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Никитин Семен Никифорович

Рождение ребёнка
01.03.1891

Сын: Никитин Константин Семенович

Отец ребёнка: Никитин Семен Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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