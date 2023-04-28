Никитина (Анохина) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Анохин Петр Стефанович
Бракосочетание
13.01.1880
Рождение ребёнка
07.02.1881
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Никитин Семен Никифорович
Рождение ребёнка
10.05.1883
Сын: Никитин Николай Семенович
Отец ребёнка: Никитин Семен Никифорович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Никитин Тимофей Семенович
Отец ребёнка: Никитин Семен Никифорович
Рождение ребёнка
02.04.1885
Сын: Никитин Александр Семенович
Отец ребёнка: Никитин Семен Никифорович
Рождение ребёнка
18.05.1887
Дочь: Елена Семеновна
Отец ребёнка: Никитин Семен Никифорович
Рождение ребёнка
22.02.1889
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Никитин Семен Никифорович
Рождение ребёнка
01.03.1891
Сын: Никитин Константин Семенович
Отец ребёнка: Никитин Семен Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно