Niggol Jaan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Niggol Jaan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1896

Отец: Niggol Peeter

Мать: Niggol Mari

Смерть
Неизвестно
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