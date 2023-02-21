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Ларин Яков Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Ларин Степан Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: Ларина Федосья

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Ларина Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Федосья

Смерть
Неизвестно
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