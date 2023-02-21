Ларин Яков Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Ларин Степан Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: Ларина Федосья
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Ларина Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларина Федосья
Смерть
Неизвестно