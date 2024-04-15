Куриленко (Котенко) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куриленко (Котенко) Анна Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

02.02.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1873 ст.

Отец: Котенко Иван Иванович

Мать: Котенко Параскева Петровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FM-R?i=527&cc=3511744
Крещение
03.02.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Бракосочетание
10.11.1891 ст.

Муж: Куриленко Леонтий Трофимович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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