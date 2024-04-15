Куриленко (Котенко) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.02.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1873 ст.
Отец: Котенко Иван Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FM-R?i=527&cc=3511744
Крещение
03.02.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Бракосочетание
10.11.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно