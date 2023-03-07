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Марфа Васильева

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Место рождения

дер. Ярмаково, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Около 1760 г.р.
Около 1761 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Ярмаково, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Фомин

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Фомин

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Фомин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762
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