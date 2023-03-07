Марфа Васильева
Место рождениядер. Ярмаково, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Ярмаково, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Иван Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Фомин
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Василий Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Фомин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Фомин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762