Куранова (Дементьева) Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Дементьева) Ульяна Петровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
19.01.1859 ст.

Муж: Куранов Иван Константинович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Иван Константинович Куранов - 23 лет Невеста: Ульяна Петровна - 16 лет дочь девица мещанина Петра Максимовича Дементьева Поручители: служащие урядники Василий Андреевич Мамут... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1860 ст.

Дочь: Куранова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Куранов Иван Константинович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Александр Стефанович Елизаров и Умершего мещанина Петра Дмитриева дочь девица Дарья Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 ф... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Дочь: Смирнова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Куранов Иван Константинович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 14 лет
Смерть
Неизвестно
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