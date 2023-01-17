Куранова (Дементьева) Ульяна Петровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1859 ст.
Жених: служащий казак Иван Константинович Куранов - 23 лет Невеста: Ульяна Петровна - 16 лет дочь девица мещанина Петра Максимовича Дементьева Поручители: служащие урядники Василий Андреевич Мамут... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1860 ст.
Дочь: Куранова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Константинович
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Александр Стефанович Елизаров и Умершего мещанина Петра Дмитриева дочь девица Дарья Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 ф... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Дочь: Смирнова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Константинович
В семейном списке 1892 года 14 лет
Смерть
Неизвестно