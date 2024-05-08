Минин Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1928
Дата смерти16.11.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1928
Отец: Минин Александр Васильевич
Мать: Минина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1954
Сын: Минин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Минина (Фофанова) Елена Александровна
Рождение ребёнка
05.07.1958
Мать ребёнка: Минина (Фофанова) Елена Александровна
Рождение ребёнка
09.02.1962
Мать ребёнка: Минина (Фофанова) Елена Александровна
Смерть
16.11.1991