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Минин Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1928

Дата смерти

16.11.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1928

Отец: Минин Александр Васильевич

Мать: Минина Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минина (Фофанова) Елена Александровна

Рождение ребёнка
09.09.1954

Сын: Минин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Минина (Фофанова) Елена Александровна

Рождение ребёнка
05.07.1958

Сын: Минин Иларий Михайлович

Мать ребёнка: Минина (Фофанова) Елена Александровна

Рождение ребёнка
09.02.1962

Сын: Минин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Минина (Фофанова) Елена Александровна

Смерть
16.11.1991

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