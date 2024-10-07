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Дружинин Федот Феоктистович

Место рождения

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Между 1785 и 1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1785 и 1788 ст.

Отец: Дружинин Феоктист Егорович

Мать: не указана

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Дружинин Николай Федотович

Мать ребёнка: Дружинина Татьяна Михайловна

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.

Сын: Дружинин Афанасий Федотович

Мать ребёнка: Дружинина Татьяна Михайловна

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Дружинин Алексей Федотович

Мать ребёнка: Дружинина Татьяна Михайловна

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.

Сын: Дружинин Герасим Федотович

Мать ребёнка: Дружинина Татьяна Михайловна

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.

Сын: Дружинин Василий Федотович

Мать ребёнка: Дружинина Татьяна Михайловна

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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