Дружинин Федот Феоктистович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1785 и 1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1785 и 1788 ст.
Отец: Дружинин Феоктист Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Дружинин Николай Федотович
Мать ребёнка: Дружинина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.
Сын: Дружинин Афанасий Федотович
Мать ребёнка: Дружинина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Дружинин Алексей Федотович
Мать ребёнка: Дружинина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.
Сын: Дружинин Герасим Федотович
Мать ребёнка: Дружинина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.
Сын: Дружинин Василий Федотович
Мать ребёнка: Дружинина Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно