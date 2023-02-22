Бочкарёва Марва Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва Марва Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

15.05.1857

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Думнов Бочкарёв Никифор Иванов

Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Иванович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Гусева Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Иван Иванович

Смерть
15.05.1857
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