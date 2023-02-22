Бочкарёва Марва Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти15.05.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Думнов Бочкарёв Никифор Иванов
Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Гусева Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.1857