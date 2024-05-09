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Копейкина Афимья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Иван Никифоров

Рождение ребёнка
С 1807 по 1808

Сын: Копейкин Степан Иванов

Отец ребёнка: Копейкин Иван Никифоров

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Копейкин Петр Иванов

Отец ребёнка: Копейкин Иван Никифоров

Смерть
Неизвестно

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