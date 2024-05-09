Копейкина Афимья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1807 по 1808
Отец ребёнка: Копейкин Иван Никифоров
Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1812
Сын: Копейкин Петр Иванов
Отец ребёнка: Копейкин Иван Никифоров
Смерть
Неизвестно