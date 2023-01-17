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Иванов Михаил Никанорович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

14.07.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Иванов Никанор Иванович

Мать: Иванова Прасковья Фроловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.?.1861

Жена: Иванова Прасковья Меркушина

Рождение ребёнка
24.05.1862

Сын: Иванов Игнатий Михайлович

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Федоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.01.1864

Жена: Иванова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
01.12.1866

Сын: Иванов Потап Михайлович

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Меркушина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Иванов Аввакум Михайлович

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Меркушина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1874

Дочь: Тенькова Марина Иванова

Мать ребёнка: Иванова Прасковья Меркушина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
14.07.1890
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от чахотки
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