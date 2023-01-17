Иванов Михаил Никанорович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти14.07.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
10.?.1861
Рождение ребёнка
24.05.1862
Сын: Иванов Игнатий Михайлович
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Федоровна
Бракосочетание
08.01.1864
Рождение ребёнка
01.12.1866
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Меркушина
Рождение ребёнка
1871
Сын: Иванов Аввакум Михайлович
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Меркушина
Рождение ребёнка
17.07.1874
Дочь: Тенькова Марина Иванова
Мать ребёнка: Иванова Прасковья Меркушина
Смерть
14.07.1890
Причина смерти: от чахотки