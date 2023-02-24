Иванова Прасковья Меркушина
Место рожденияСело Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1840
Дата смерти22.12.1913
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Меркушин Федор Меркулович
Мать: не указана
Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1861
Рождение ребёнка
01.12.1866
Отец ребёнка: Иванов Михаил Никанорович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Иванов Аввакум Михайлович
Отец ребёнка: Иванов Михаил Никанорович
Рождение ребёнка
17.07.1874
Дочь: Тенькова Марина Иванова
Отец ребёнка: Иванов Михаил Никанорович
Смерть
22.12.1913