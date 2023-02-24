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Иванова Прасковья Меркушина

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Место рождения

Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1840

Дата смерти

22.12.1913

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Меркушин Федор Меркулович

Мать: не указана

Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1861

Муж: Иванов Михаил Никанорович

Рождение ребёнка
01.12.1866

Сын: Иванов Потап Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Никанорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Иванов Аввакум Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Никанорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1874

Дочь: Тенькова Марина Иванова

Отец ребёнка: Иванов Михаил Никанорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
22.12.1913
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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