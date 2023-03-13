Исаева Аксинья Кирсанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Аксинья Кирсанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1683

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1687 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Исаевъ Еремей

Отец ребёнка: Исай

Рождение ребёнка
1723

Сын: Исаевъ Антонъ

Отец ребёнка: Исай

Рождение ребёнка
1725

Сын: Исаевъ Алексей

Отец ребёнка: Исай

Рождение ребёнка
1727

Сын: Исаевъ Иванъ

Отец ребёнка: Исай

Рождение ребёнка
1729

Сын: Исаевъ Июда

Отец ребёнка: Исай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исай

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