Исаева Аксинья Кирсанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1683
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Исаевъ Еремей
Отец ребёнка: Исай
Рождение ребёнка
1723
Сын: Исаевъ Антонъ
Отец ребёнка: Исай
Рождение ребёнка
1725
Сын: Исаевъ Алексей
Отец ребёнка: Исай
Рождение ребёнка
1727
Сын: Исаевъ Иванъ
Отец ребёнка: Исай
Рождение ребёнка
1729
Сын: Исаевъ Июда
Отец ребёнка: Исай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исай