Авдей Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдей Савельев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Гаврилова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1846
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