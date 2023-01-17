Токмакова Февронья Петрова
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Токмаков Григорий Александров
Отец ребёнка: Токмаков Александр Карпов
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Марфа Александровна
Отец ребёнка: Токмаков Александр Карпов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Наталья Александрова
Отец ребёнка: Токмаков Александр Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1771