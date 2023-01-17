Токмакова Февронья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмакова Февронья Петрова

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Место рождения

Белый Колодезь, Щигровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Белый Колодезь, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Токмаков Григорий Александров

Отец ребёнка: Токмаков Александр Карпов

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Марфа Александровна

Отец ребёнка: Токмаков Александр Карпов

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Наталья Александрова

Отец ребёнка: Токмаков Александр Карпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токмаков Александр Карпов

Смерть
1771
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