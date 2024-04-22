Иванова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Арина Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1998
Отец ребёнка: Иванов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
06.09.2000
Дочь: (Иванова) Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей Михайлович