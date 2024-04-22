Иванова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Арина Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
15.06.1998

Сын: Иванов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Иванов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
06.09.2000

Дочь: (Иванова) Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей Михайлович

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