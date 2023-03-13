Самойлова Ульяна Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Самойловъ Иванъ
Отец ребёнка: Самойловъ Ефимъ
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самойловъ Ефимъ
Смерть
1788
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область