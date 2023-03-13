Самойлова Ульяна Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова Ульяна Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Самойловъ Иванъ

Отец ребёнка: Самойловъ Ефимъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойловъ Ефимъ

Смерть
1788
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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