Бусыгина (Костерина) Иустинья Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834 ст.
Дата смерти20.12.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.
Отец: Костерин Давид Никитич
Мать: Костерина Анна
Рождение ребёнка
1860 ст.
Отец ребёнка: Бусыгин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1863 ст.
Отец ребёнка: Бусыгин Семен Иванович
Рождение ребёнка
31.01.1866 ст.
Отец ребёнка: Бусыгин Семен Иванович
Рождение ребёнка
08.12.1868 ст.
Сын: Бусыгин Ермоген Семенович
Отец ребёнка: Бусыгин Семен Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1870 ст.
Отец ребёнка: Бусыгин Семен Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1873 ст.
Отец ребёнка: Бусыгин Семен Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1876 ст.
Дочь: Агриппина Семёновна
Отец ребёнка: Бусыгин Семен Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1879 ст.
Отец ребёнка: Бусыгин Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1901 ст.
От старости