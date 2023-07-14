Бусыгина (Костерина) Иустинья Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусыгина (Костерина) Иустинья Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834 ст.

Дата смерти

20.12.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: Костерин Давид Никитич

Мать: Костерина Анна

Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Бусыгин Кузьма Семенович

Отец ребёнка: Бусыгин Семен Иванович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1863 ст.

Сын: Бусыгин Никита Семенович

Отец ребёнка: Бусыгин Семен Иванович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
31.01.1866 ст.

Сын: Бусыгин Иван Семенович

Отец ребёнка: Бусыгин Семен Иванович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.12.1868 ст.

Сын: Бусыгин Ермоген Семенович

Отец ребёнка: Бусыгин Семен Иванович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.10.1870 ст.

Сын: Бусыгин Андрей Семенович

Отец ребёнка: Бусыгин Семен Иванович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.07.1873 ст.

Сын: Бусыгин Илья Семенович

Отец ребёнка: Бусыгин Семен Иванович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.06.1876 ст.

Дочь: Агриппина Семёновна

Отец ребёнка: Бусыгин Семен Иванович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.08.1879 ст.

Сын: Бусыгин Андрей Семенович

Отец ребёнка: Бусыгин Семен Иванович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусыгин Семен Иванович

Смерть
20.12.1901 ст.
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
От старости
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