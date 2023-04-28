Михайлов Прокофий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Прокофий Петрович

Михайлов Прокофий Петрович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1848

Дата смерти

23.04.1906

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Михайлов Петр Яковлевич

Мать: Михайлова Зиновия Ивановна

Бракосочетание
30.01.1874

Жена: Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мария Прокофьевна

Мать ребёнка: Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
05.01.1879

Дочь: Анисья Прокофьевна

Мать ребёнка: Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
20.02.1881

Сын: Михайлов Григорий Прокофьевич

Мать ребёнка: Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
11.11.1883

Сын: Михайлов Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Михайлова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
12.03.1887

Сын: Михайлов Никифор Прокофьевич

Мать ребёнка: Михайлова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
01.01.1889

Дочь: Мария Прокофьевна

Мать ребёнка: Михайлова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
27.04.1891

Сын: Михайлов Николай Прокофьевич

Мать ребёнка: Михайлова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
До 1891

Сын: Михайлов Афанасий Прокофьевич

Мать ребёнка: Михайлова Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Анна Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.04.1906
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close