Михайлов Прокофий Петрович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти23.04.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
30.01.1874
Жена: Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Мария Прокофьевна
Мать ребёнка: Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
05.01.1879
Дочь: Анисья Прокофьевна
Мать ребёнка: Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
20.02.1881
Сын: Михайлов Григорий Прокофьевич
Мать ребёнка: Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
11.11.1883
Сын: Михайлов Иван Прокофьевич
Мать ребёнка: Михайлова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
12.03.1887
Сын: Михайлов Никифор Прокофьевич
Мать ребёнка: Михайлова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
01.01.1889
Дочь: Мария Прокофьевна
Мать ребёнка: Михайлова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
27.04.1891
Сын: Михайлов Николай Прокофьевич
Мать ребёнка: Михайлова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
До 1891
Сын: Михайлов Афанасий Прокофьевич
Мать ребёнка: Михайлова Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михайлова Анна Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.04.1906