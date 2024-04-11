(Возжаева) Анна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Возжаева) Анна Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Возжаев Роман Максимович

Мать: ?

Смерть
1918
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