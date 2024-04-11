Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Возжаева) Анна Романовна
(Возжаева) Анна Романовна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1900
Дата смерти
1918
Пол
Женский
Отец
Возжаев Роман Максимович
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец:
Возжаев Роман Максимович
Мать:
?
Смерть
1918
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия