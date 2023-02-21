Хатиз
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухамадиев Абдулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калбай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Радис
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рашат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нурхат
Мать ребёнка: не указана