Бурденков Иоанн Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1838
Сын: Фёдор Иоанович
Мать ребёнка: Васса Васильевна
Рождение ребёнка
23.01.1839
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Васса Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Васильевна
Смерть
Неизвестно