Бурденков Иоанн Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурденков Иоанн Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1838

Сын: Фёдор Иоанович

Мать ребёнка: Васса Васильевна

Рождение ребёнка
23.01.1839

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Васса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Васильевна

Смерть
Неизвестно
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