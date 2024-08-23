Иванова (Афанасьева) Матрёна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиПосле 07.08.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.10.1898
Рождение ребёнка
14.04.1900
Сын: Иванов Иван Петрович
Отец ребёнка: Иванов Пётр Евграфович
Рождение ребёнка
16.03.1902
Дочь: (Иванова) Дарья Петровна
Отец ребёнка: Иванов Пётр Евграфович
Рождение ребёнка
Около ?.04.1903
Отец ребёнка: Иванов Пётр Евграфович
Рождение ребёнка
21.02.1906
Дочь: (Иванова) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Иванов Пётр Евграфович
Рождение ребёнка
05.07.1908
Отец ребёнка: Иванов Пётр Евграфович
Рождение ребёнка
21.03.1915
Отец ребёнка: Иванов Пётр Евграфович
Рождение ребёнка
21.03.1915
Дочь: (Иванова) Дарья Петровна
Отец ребёнка: Иванов Пётр Евграфович
Рождение ребёнка
02.04.1916
Отец ребёнка: Иванов Пётр Евграфович
Рождение ребёнка
02.04.1916
Отец ребёнка: Иванов Пётр Евграфович
Рождение ребёнка
07.08.1917
Дочь: (Иванова) Раиса Петровна
Отец ребёнка: Иванов Пётр Евграфович
Смерть
После 07.08.1917