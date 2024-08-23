Иванова (Афанасьева) Матрёна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Афанасьева) Матрёна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

После 07.08.1917

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
31.10.1898

Муж: Иванов Пётр Евграфович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.04.1900

Сын: Иванов Иван Петрович

Отец ребёнка: Иванов Пётр Евграфович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1902

Дочь: (Иванова) Дарья Петровна

Отец ребёнка: Иванов Пётр Евграфович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1903

Сын: Иванов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Иванов Пётр Евграфович

Рождение ребёнка
21.02.1906

Дочь: (Иванова) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Иванов Пётр Евграфович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1908

Сын: Иванов Павел Петрович

Отец ребёнка: Иванов Пётр Евграфович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1915

Сын: Иванов Хрисанф Петрович

Отец ребёнка: Иванов Пётр Евграфович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1915

Дочь: (Иванова) Дарья Петровна

Отец ребёнка: Иванов Пётр Евграфович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1916

Сын: Иванов Василий Петрович

Отец ребёнка: Иванов Пётр Евграфович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1916

Сын: Иванов Гаврила Петрович

Отец ребёнка: Иванов Пётр Евграфович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1917

Дочь: (Иванова) Раиса Петровна

Отец ребёнка: Иванов Пётр Евграфович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
После 07.08.1917

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