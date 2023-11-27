Федотов Юрий
Место рождениякрасный восход владимирская область
Дата рождения11.09.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.06.1956
Дочь: Городенцева Любовь
Мать ребёнка: Федотов Нина
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.06.1956
Сын: Федотов Вячеслав
Мать ребёнка: Федотов Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотов Нина
Смерть
Неизвестно