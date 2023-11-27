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Федотов Вячеслав
Федотов Вячеслав
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.06.1956
Пол
Мужской
Отец
Федотов Юрий
1927 г.р.
Мать
Федотов (Охапкина) Нина
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1956
Отец:
Федотов Юрий
Мать:
Федотов Нина
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