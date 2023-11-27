Федотов Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Вячеслав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1956

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1956

Отец: Федотов Юрий

Мать: Федотов Нина

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