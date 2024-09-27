Косыгин Константин Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти16.12.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Терентий Гаврилович
Мать: Дарья Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Косыгина) Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Косыгина Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Косыгин Степан Константинович
Мать ребёнка: Косыгина Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Косыгин Алексей Константинович
Мать ребёнка: Косыгина Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
12.03.1861
Сын: Косыгин Иван Константинович
Мать ребёнка: Косыгина Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
14.05.1863
Дочь: (Косыгина) Александра Константиновна
Мать ребёнка: Косыгина Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Косыгина) Елена Константиновна
Мать ребёнка: Косыгина Ксения Андреевна
Смерть
16.12.1900