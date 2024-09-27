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Косыгин Константин Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

16.12.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Терентий Гаврилович

Мать: Дарья Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косыгина Ксения Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Косыгина) Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Косыгина Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Косыгин Степан Константинович

Мать ребёнка: Косыгина Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Косыгин Алексей Константинович

Мать ребёнка: Косыгина Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
12.03.1861

Сын: Косыгин Иван Константинович

Мать ребёнка: Косыгина Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
14.05.1863

Дочь: (Косыгина) Александра Константиновна

Мать ребёнка: Косыгина Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Косыгина) Елена Константиновна

Мать ребёнка: Косыгина Ксения Андреевна

Смерть
16.12.1900

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