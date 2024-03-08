Плещеев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1803
Дата смерти28.11.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1803
Бракосочетание
24.04.1827
Жена: Плещеева Анна Павловна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Бутовская Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Плещеева Анна Павловна
Рождение ребёнка
25.02.1839
Сын: Плещеев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Плещеева Анна Павловна
Смерть
28.11.1848