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Плещеев Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1803

Дата смерти

28.11.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1803

Отец: Плещеев Александр Алексеевич

Мать: Плещеева Анна Ивановна

Бракосочетание
24.04.1827

Жена: Плещеева Анна Павловна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Бутовская Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Плещеева Анна Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.02.1839

Сын: Плещеев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Плещеева Анна Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.11.1848
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