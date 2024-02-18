Мусина-Пушкина (Долгорукова) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1754 ст.
Дата смерти15.06.1826
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1754 ст.
Отец: Долгоруков-Крымский Василий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1773 ст.
Сын: Мусин-Пушкин-Брюс Василий Валентинович
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Валентин Платонович
Смерть
15.06.1826
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург