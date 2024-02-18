Мусина-Пушкина (Долгорукова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусина-Пушкина (Долгорукова) Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1754 ст.

Дата смерти

15.06.1826

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1754 ст.

Отец: Долгоруков-Крымский Василий Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусин-Пушкин Валентин Платонович

Рождение ребёнка
19.11.1773 ст.

Сын: Мусин-Пушкин-Брюс Василий Валентинович

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Валентин Платонович

Смерть
15.06.1826
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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